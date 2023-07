Letícia Spiller revela comentário de Marlene Mattos na época como Paquita: ‘Me apavorava um pouco’

A ex-Paquita Letícia Spiller revelou que a empresária Marlene Mattos a “apavorava um pouco”. A declaração foi feita em sua participação no primeiro episódio de Xuxa, O Documentário, da Globoplay.

“No início eu fiquei muito preocupada em fazer o trabalho direito. E eu não tinha essa preocupação em aparecer na câmera. Só que a Marlene me apavorava um pouco”, disse.

Letícia Spiller comentou atitudes de Marlene Mattos durante sua época como Paquita da Xuxa Foto: Reprodução/TV Globo/Xuxa, o Documentário

“Ela falava: ‘Você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás”, lembrou.

Em junho deste ano, a atriz comentou sobre os abusos de diretores de televisão. “Era comum os diretores de TV fazerem brincadeiras desnecessárias e se aproveitarem de suas posições de poder”, comentou. Ela revelou nunca ter passado por esse tipo de situação, mas que já teve conhecimento de “inúmeras histórias de amigas”.

Recentemente, Xuxa relatou no programa Mais Você, da TV Globo, que Marlene fazia tudo pela audiência. Um dos episódios citados por ela foi quando a diretora trouxe, sem o consentimento da apresentadora, o seu pai para o palco. Os dois não se falavam havia pelo menos sete anos. “Eu me lembro que eu queria ir embora dali. Eu me senti a pessoa mais invadida”, afirmou Xuxa.

Luiza Brunet também se pronunciou sobre os assédios que vivenciou na época. A famosa deu a declaração durante a sua participação na série. Ao Splash Uol, a empresária contou ainda que era comum receber propostas financeiras em troca de sexo, e que tanto ela e Xuxa quanto as demais modelos se defendiam do jeito que podiam.

“A gente foi abusada em muitos momentos da nossa vida, quando a gente começou a carreira de modelo. Era comum esse tipo de procedimento do mercado como um todo”, destacou.