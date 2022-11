Lewis Hamilton desembarca no Rio de Janeiro e é visto em passeio de táxi com Luciano Huck

Publicidade

O automobilista Lewis Hamilton, desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 9, e foi visto saindo do aeroporto Santos Dumont acompanhado de Luciano Huck no mesmo taxi que o apresentador costumava gravar seu antigo quadro de entrevistas.

Lewis está no país para a disputa do Grande Prêmio de Interlagos, e pousou no Rio de Janeiro após receber o título de cidadão honorário brasileiro na Câmara dos Deputados em Brasília.

Em seu antigo programa aos sábados, Luciano tinha um quadro de entrevistar famosos enquanto dirigia um táxi. Atualmente, ele apresenta o Domingão do Huck.

“É uma grande honra receber esse título, hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil”, afirmou o piloto, após receber o título. A honária foi concedida devido à relação próxima que Hamilton mantém com o Brasil, além de uma homenagem feita por Hamilton a Ayrton Senna no GP de São Paulo, em 2021.

O piloto também foi visto com os cantores Seu Jorge e Iza. Os três apareceram lado a lado em uma foto publicada pela artista no Instagram. “Um jantar extraordinário na minha terça”, escreveu Iza.