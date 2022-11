Lewis Hamilton, Iza e Seu Jorge se encontram em jantar após piloto se tornar cidadão honorário

Publicidade

Após ter recebido o título inédito de cidadão honorário brasileiro, o piloto Lewis Hamilton se encontrou com os cantores Seu Jorge e Iza.

Os três apareceram lado a lado em uma foto publicada pela artista no Instagram. “Um jantar extraordinário na minha terça”, escreveu Iza.

Lewis Hamilton recebeu o título de cidadão honorário do Brasil nesta segunda-feira, 7. Foto: Wilton Junior/ESTADÃO

Ela ainda brincou: “Jorge, me deixa te marcar nessa foto”. “Seguindo muito você, minha irmã querida”, respondeu o músico. O piloto também deixou um emoji em sinal de agradecimento nos comentários.

Nas redes sociais, internautas brincaram com o encontro por acharem que Iza e Hamilton poderiam formar um casal. “Se for da tua vontade, a gente aprova”, escreveu uma usuária no Twitter.

lewis hamilton saiba que se for a tua vontade a gente aprova pic.twitter.com/EYBg8jOWye — anna jurídico george russell (@wickedcalore) November 9, 2022

Outros desejaram uma possível parceria entre Seu Jorge e a cantora. “Seu Jorge e Iza em um ‘feat’ seria tudo (sic)”, escreveu Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti.

Além dos dois, Hamilton também aproveitou sua vinda para se encontrar com outras lideranças negras, como a filósofa Djamila Ribeiro e a executiva Luana Génot.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais