Lexa chora ao lembrar de importunação sexual de Guimê: ‘Eu gritava e tinha vários ataques’

Lexa e MC Guimê falaram juntos pela primeira vez na televisão sobre o caso de importunação sexual do cantor no Big Brother Brasil 23. A cantora chorou no Altas Horas, na noite deste sábado, 8, o relembrar o ocorrido e falou sobre a reconciliação com o marido.

O funkeiro e outro “brother’, Cara de Sapato, foram indiciados em abril pela polícia pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que estrelou a versão mexicana do programa de confinamento e participava do BBB naquela semana. Lexa relembrou como ficou sabendo de tudo.

“Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada”, disse ela, na atração noturna de Serginho Groisman.

“Quero inclusive agradecer o carinho das pessoas comigo. Eu conheço ele muito bem, sei que ele não estava em si. Lembro que meu amigo desligou a TV, me abraçava. Eu gritava, tive vários ataques”, continuou.

A cantora também se pronunciou sobre as críticas que recebeu ao decidir retomar o casamento com o MC. “É uma história de amor, carinho e admiração. Preferi lembrar dos momentos bons. Foram oito anos sem ele fazer nada. A gente está sujeito a cometer falhas graves, mas também está sujeito a recomeçar. É o que vale pra mim”.

A declaração emocionou Guimê, que relatou como foi o processo de expulsão do reality da TV Globo. “Eu soube quando o Tadeu Schmidt (apresentador do BBB) apareceu no ao vivo e falou. Comecei a assimilar em pequenos flashes o que tinha acontecido na noite. Quando saí, comecei a entender tudo. Fiquei muito triste por ter envolvido muito ela. Graças a Deus, ela me perdoou”.