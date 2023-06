Lexa e Guimê compartilham cliques românticos em viagem após reatarem casamento

Lexa e Guimê estão em Split, na Croácia, na primeira viagem juntos após reatarem o casamento. O casal estava na companhia de Anitta, Juliette e amigos. Através das suas redes sociais, os artistas compartilharam que estavam visitando pontos turísticos da cidade e também fizeram um passeio romântico de barco.

Crise no casamento

O casal teve uma segunda crise no casamento em março deste ano, quando o cantor foi eliminado do Big Brother Brasil 23. Ele deixou o reality show após ser acusado de assediar a influenciadora digital Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, no México. Ela estava na atração como parte de uma dinâmica entre os programas de televisão.

Antes, em outubro de 2022, eles anunciaram a primeira separação, mas reataram dois meses depois; um pouco antes do músico ser anunciado como um dos participantes do BBB 23.

A cantora e o funkeiro começaram a namorar em 2015, após gravarem juntos a música Fogo. Eles casaram em 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, sob as bençãos do padre Fábio de Melo.