Lexa e Tina reproduzem dinâmica do BBB 23 e ficam acorrentadas em primeiro encontro: ‘Somos amigas’

Lexa já está no clima de carnaval e levou seu bloco para as ruas de São Paulo no último domingo, 12. Contudo, além da folia, o evento foi marcado pelo primeiro encontro da artista com Tina, a ex-BBB que formava dupla com MC Guimê no início do jogo.

Bem-humoradas, elas aproveitaram o momento para relembrar a dinâmica da primeira semana do Big Brother Brasil 23, ficando acorrentadas. A brincadeira foi registrada em vídeo compartilhado no Instagram de ambas.

“Tina, que alegria te conhecer! Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê. Agora somos amigas, minha musa”, legendou Lexa. “Meu Deus, hoje eu tô de conchinha com a Lexa”, respondeu a ex-BBB.

Além da brincadeira nos bastidores, a angolana também conheceu a sogra de Guimê, Darlin Ferrattry, marcou presença em cima do trio, foi apresentada por Lexa ao público e dançou muito ao som da artista.

Vale relembrar que Tina foi a terceira eliminada do BBB 23, na última semana. Ela foi a mais votada pelo público, com uma porcentagem de 54,12%, contra Cezar Black, que recebeu 43,21% dos votos, e Gabriel Santana, que teve apenas 2,67% dos votos.