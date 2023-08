Lexa rebate críticas por vídeo com sósia de Marília Mendonça: ‘O que queriam que eu fizesse?’

A cantora Lexa usou o perfil no Twitter nesta quarta-feira, 2, para rebater críticas que tem recebido por ter gravado um vídeo com uma cantora considerada sósia de Marília Mendonça, Val Pinheiro. Parte dos fãs da ‘Rainha da Sofrência’ desaprova a repercussão do trabalho da cover da artista que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em 2021.

“O povo me xingando porque eu tratei a cover da Marília com carinho e respeito. O que as pessoas queriam que eu fizesse?”, questionou Lexa. As duas se encontraram nos bastidores do programa Caldeirão do Mion, na Rede Globo, no último sábado, 29.

Fãs criticaram Lexa por gravar vídeo com Val Pinheiro, artista considerada sósia de Marília Mendonça. Foto: Instagram/@valpinheirocantora/Reprodução

“Ela participou do mesmo programa de TV que eu tinha cantado e, no final, veio gravar um vídeo comigo. Eu a tratei bem e estou sendo xingada. Entendi nada (sic)”, escreveu a cantora.

No vídeo, publicado por Val no Instagram, a cover pergunta qual música Lexa gostaria de ouvir da Marília, que responde Infiel. As duas, então, cantam juntas.

Nos comentários da postagem feita pela cantora no Twitter, internautas saíram em defesa de Lexa. “Tantos artistas têm sósia, por que a Marília não pode? A moça só está fazendo o trabalho dela. Merece respeito como todo profissional”, disse um perfil nos comentários.

Fãs de Marília, porém, apontaram os motivos da desaprovação da repercussão do trabalho de Val. “O problema é que ela quer ser a Marília e não ser apenas uma sósia”, publicou uma usuária da rede.

O Estadão entrou em contato com o empresário de Val Pinheiro, Davi Marques, que condenou os ataques a Lexa e disse que os fãs que criticam o trabalho da artista são “a minoria”. “É um tributo como tantos outros que existem no Brasil. [...] Infelizmente, tem uma parte dos fãs da Marília que parece que ainda não superaram e estão de luto”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais