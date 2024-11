Lexa responde críticas sobre ‘demora’ para anunciar gravidez: ‘Nunca senti tanto medo na minha vida’

A cantora Lexa respondeu às críticas que recebeu pela “demora” em anunciar sua gravidez. Na última quinta-feira, 31, ela revelou estar esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Em stories do Instagram, a artista contou ter sentido “medo” de contar a novidade e disse já estar no segundo trimestre de gestação. Ela deve descobrir o sexo do bebê neste domingo, 3.

Lexa afirmou que o início da gestação “é muito complicado”. “Quem está grávida ou quem já ficou grávida sabe o quanto esses três primeiros meses são complexos. [...] Acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida”, disse.

Lexa responde críticas por 'demora' em anunciar gravidez. Foto: @lexa via Instagram