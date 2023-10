Lexa se hospeda em mansão em Búzios com diárias desde R$ 2,6 mil; veja fotos

Nesta terça-feira, 24, a cantora Lexa postou em suas redes sociais fotos da mansão onde está hospedada em Búzios, Região dos Lagos.

Lexa na mansão de Búzios Foto: @Lexa via Instagram/ Airbnb/ Divulgação

A propriedade, listada no Airbnb como “Triplex Cinematográfico”, situa-se no Alto Geribá e proporciona uma vista panorâmica de 360° das praias da região. Na legenda da publicação, Lexa escreveu: “Que delícia de lugar aqui em Búzios! Que casa maravilhosa. Amei!”

De acordo com a descrição do site de locação, a propriedade possui diárias no valor de R$ 2,6 mil e é composta por cinco quartos, todos com vista para o mar, tendo capacidade para acomodar até 12 hóspedes.

Mansão de Búzios tem diárias desde R$ 2,6 mil Foto: Airbnb/ Divulgação

A propriedade tem cinco quartos e comporta até 12 hóspedes Foto: Airbnb/ Divulgação

Entre as amenidades listadas, a mansão apresenta uma piscina de borda infinita, churrasqueira, área de lazer, salões amplos, deck com cadeiras e poltronas, bar, jardim e uma cozinha equipada.

Além da piscina com borda infinita, a casa oferece uma vista livre para as praias da região Foto: Airbnb/Divulgação

Para a segurança dos hóspedes, o imóvel está localizado dentro de um condomínio com monitoramento 24 horas. A localização no Alto Geribá é destacada no site como uma das áreas mais cobiçadas de Búzios, combinando características de luxo e conforto com uma vista espetacular.

No sábado, 21, Lexa disse que “não sabe” se está solteira após ser vista de mãos dadas com Ricardo Vianna. A cantora chegou acompanhada do ator em um ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Lexa e Guimê anunciaram separação há um mês e, nesta semana, a cantora revelou que deixaria a casa que viveu com o ex em São Paulo para se mudar para o Rio de Janeiro.