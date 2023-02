Liam Neeson revela motivo que o fez desistir de viver James Bond

Recentemente, Liam Neeson revelou uma curiosidade envolvendo Natasha Richardson, sua mulher, que faleceu após um acidente de esqui em Quebec, no Canadá, em 2009. O ator contou que recusou o papel de James Bond por conta da amada na época.

Em entrevista à revista americana Rolling Stone, o astro dos filmes de ação e policiais afirmou que Natasha impôs uma condição que o fez desistir de aceitar o convite da produtora Barbara Broccoli para viver o espião da franquia 007 em meados dos anos de 1990.

“Barbara me ligou algumas vezes para perguntar se eu estava interessado em viver o 007, e eu estava. No entanto, minha adorável esposa, Deus descanse sua alma, me disse enquanto estávamos filmando Nell nas Carolinas: ‘Liam, eu quero lhe dizer uma coisa: se você interpretar James Bond, não vamos nos casar’”, destacou.

Liam Neeson e Natasha Richardson Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/ScreenSlam

Diante da recusa de Liam Neeson, quem foi escolhido para interpretar o agente secreto protagonista foi Pierce Brosnan. O ator atuou nos longas 007 contra GoldenEye (1995), 007: O Amanhã Nunca Morre (1997), 007: O Mundo Não É o Bastante (1999) e 007: Um Novo Dia Para Morrer (2002).