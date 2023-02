Liam Payne homenageia Harry Styles por premiações no Grammy 2023: ‘Você merece’

Harry Styles foi um dos destaques do Grammy 2023 no último domingo, 5. O artista ganhou as principais categorias da premiação: melhor álbum de pop vocal e álbum do ano. Além da repercussão entre os fãs do artista, ele foi parabenizado por Liam Payne.

Harry Styles foi destaque no Grammy 2023 Foto: AP Photo/Chris Pizzello

No Instagram, nesta segunda-feira, 6, o ex-One Direction compartilhou uma imagem do amigo com o troféu e declarou ser “algo para despertar”. “Você merece cada milissegundo daquele momento olhando para baixo sorrindo para o troféu que você ganhou. Deus te abençoe, irmão. Parabéns”, escreveu.

A carreira de Harry Styles

Natural da vila de Holmes Chapel, no norte da Inglaterra, Harry Style, 29, se consolidou como um dos grandes nomes da música pop atual, como prova o Grammy.

A faixa As It Was, lançada pelo artista em abril, ficou no topo da lista das músicas mais escutadas em 2022 em todo o mundo no Spotify, com 1,5 bilhões de reproduções. O álbum Harry’s House ficou em 2º lugar, atrás apenas de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny.

Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Harry Styles formavam a boy band One Direction Foto: AP

Em 2023, Styles completa 13 anos de carreira, incluindo os cinco que passou como integrante da banda One Direction, formada com Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

Harry começou sua carreira com uma audição para o reality de competição musical The X Factor UK. Ele cantou a música Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder, e recebeu o “sim” de dois dos três jurados.

O cantor acabou sendo eliminado no meio da competição, mas foi salvo para se tornar um dos integrantes da One Direction. A banda terminou o reality em 3º lugar, mas virou um fenômeno mundial, mas rompeu em 2016. Desde então os integrantes sem suas carreiras solos.