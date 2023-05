Liam Payne, Post Malone, 5 Seconds of Summer e mais; veja quem fará shows no Brasil em 2023 e 2024

O festival The Town que acontece em setembro de 2023 trará artistas dos mais variados estilos musicais. O festival será realizado em São Paulo, em dois finais de semana. Entre os dias 2 e 3 de setembro e depois em 7, 9 e 10. Os ingressos já estão disponíveis, mas alguns shows já estão esgotados. Entre os nomes internacionais, Bruno Mars, Maroon 5, Liam Payne, Iggy Azalea, Demi Lovato, Post Malone fazem parte da line-up.

Outro show que o país recebe ainda neste ano, é da banda 5 Seconds of Summer. O grupo se apresentará em São Paulo e Rio de Janeiro em julho. A americana Taylor Swfit também chega em solo brasileiro em 2023. As informações são do jornal argentino El Dia. A loira deve passar pelos países da América Latina, incluindo o Brasil.

A diva pop Beyoncé também deve passar pelo Brasil, mas somente em 2024. Com a turnê Renaissance World Tour, a cantora se apresentará entre março e abril, as informações são do jornalista José Norberto Flesch, da Orbi, que fez o anúncio na sexta-feira, 28.

O novo álbum da rainha foi lançado em julho de 2022 e o primeiro show da turnê aconteceu em 10 de maio, na Suecia. Até agora as datas só foram divulgadas na Europa, EUA e Canadá. O Brasil e a América Latina ainda estão de fora oficialmente.

Com o novo trabalho, a Queen B alcançou o recorde de 32 gramofones, se tornando a maior vencedora da história, além disso, venceu quatro das nove indicações no Grammy de 2023.

