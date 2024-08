Lily Allen briga com organização de direitos dos animais após devolver cachorro ao abrigo; entenda

No seu podcast Miss Me?, Lily contou a história que aconteceu em 2021, quando adotou Mary e a cachorra era “muito mal-educada”. De acordo com a cantora, Mary comeu os passaportes da família, o que criou um “pesadelo logístico”.

Em resposta, a PETA divulgou a história em sua conta no X, escrevendo: “Cachorros são um comprometimento para a vida, Lily Allen. Não é justo tratá-los como acessórios e descartá-los quando não são convenientes”. A organização, em um gesto irônico, também informou ter enviado à cantora um cachorro de pelúcia que não necessita de “cuidado, paciência e comprometimento” como um cachorro de verdade.