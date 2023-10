Linda Andrade: saiba quem é a influenciadora de Dubai que gastou R$ 10 milhões em uma semana

Linda Andrade chamou atenção nas redes sociais ao revelar gastos impressionantes de R$ 10 milhões em apenas uma semana. Conhecida como a “dona de casa original de Dubai” no TikTok, a influenciadora digital compartilha com seus seguidores detalhes da vida luxuosa que leva ao lado do marido, Ricky Andrade, no emirado árabe.

Aos 23 anos, financiada pelo marido multimilionário, Linda não tem medo de mostrar sua rotina opulenta em Dubai em vídeos no TikTok que frequentemente alcançam marcas impressionantes, como 17 milhões de visualizações. Em um deles, ela comenta sobre gastar R$ 81.600 em um único dia, sua coleção de bolsas Chanel e até mesmo sua experiência degustando um café com folhas de ouro 24K.

Mas nem sempre foi assim. De acordo com o New York Post, Linda, que se mudou de Amã, Jordânia, para Anaheim, Califórnia, aos 2 anos de idade, vem de origens humildes. Ela credita a ética de trabalho de seu pai, Fouad, como uma influência significativa em sua vida. Linda e Ricky se conheceram em uma academia quando ela tinha 16 anos, e ela destaca que, na época, Ricky trabalhava como lavador de pratos.

O casal se mudou para Dubai, onde Ricky fez sua fortuna como trader de Forex e criptomoedas. Desde então, ele expandiu seus negócios para software de IA, hospedagem na web e mercado imobiliário.

Linda não tem medo de mostrar sua rotina opulenta em Dubai Foto: @lionlindaa via Instagram e TikTok

Em Dubai, Linda iniciou sua jornada no TikTok há dois anos por sugestão de Ricky. Ela rapidamente ganhou notoriedade e agora ostenta um anel de noivado com um diamante de 3,54 quilates. Linda também lançou sua própria clínica de emagrecimento em Irvine, Califórnia, chamada Flip Your Look, e planeja abrir uma filial em Dubai em breve.