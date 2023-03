Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez

A ex-Disney Lindsay Lohan, 36, divulgou nesta terça-feira, 14, que está grávida. Casada desde 2022 com Bader Shammas, 35, com quem tem um relacionamento desde 2020, a estrela de Meninas Malvadas deu a notícia pelo Instagram.

A informação foi confirmada pelo site TMZ. Na foto postada, uma roupinha de bebê escrito “coming soon”, em português “está vindo”, e na legenda a atriz disse que se sente abençoada.





Carreira

A atriz, que estreou nas telinhas ainda criança, ficou conhecida por interpretar as gêmeas Hallie Parker e Annie James, no filme Operação Cupido. Ainda na casa, atuou ao lado de Megan Fox e Adam Garcia, no filme Confissões de uma adolescente. No ano seguinte, em 2005, foi o lançamento de Herbie, meu fusca turbinado.

Seu último papel nos cinemas foi em 2022, no filme natalino da Netflix, Uma quedinha de Natal, no qual Lindsay interpreta Sierra Belmont, uma garota rica que sofre uma acidente esquiando e perde a memória. É depois desse acidente que Sierra começa a dar valor a coisas que antes julgava banais.