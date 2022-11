Publicidade

Lindsay Lohan foi mais uma ex-namorada de Aaron Carter que se pronunciou após a morte do cantor. Lohan e Carter namoraram no início dos anos 2000 e o artista acabou terminando com a atriz para voltar com Hilary Duff.

Em entrevista ao portal americano Access Hollywood, Lohan falou sobre a morte do artista durante a promoção do seu novo filme da Netflix, Falling For Christmas.

Lindsay Lohan fala pela primeira vez sobre morte do ex-namorado, Aaron Carter Foto: REUTERS/Stephane Mahe

“Tantas (memórias) de quando eu era tão jovem, apenas aquela época da minha vida… e minhas orações vão para sua família, que ele descanse em paz e Deus abençoe”. Ela comentou também que fazia “muito tempo” desde que os dois se falaram pela última vez.

O relacionamento de Lohan e Carter surgiu quando o cantor ainda namorava a ex-estrela da Disney, Hilary Duff, entre 2001 e 2003. Em 2005, em entrevista à CNBC, Aaron falou sobre o relacionamento entre as duas estrelas.

“Comecei a namorar Hilary [Duff] no meu aniversário de 13 anos. Eu estava namorando ela por um ano e meio e então eu fiquei um pouco entediado, então eu comecei a conhecer Lindsay, a sair e namorar com Lindsay. Então eu não queria mais fazer isso, e voltei com Hilary”, contou.

Duff também lamentou a morte do ex-namorado, dizendo que o seu “eu adolescente” o amou profundamente e desejou “amor à família” nesse momento tão difícil.