Linn da Quebrada reaparece após nova internação e fala sobre expectativa com filme ‘Vitória’

Alerta: o texto abaixo trata de temas como abuso de substâncias, dependência química e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

A atriz e cantora Linn da Quebrada falou pela primeira vez publicamente nesta terça-feira, 2, após ter sido internada novamente para tratar questões de saúde mental. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, ela agradeceu ao apoio recebido nas últimas semanas e demonstrou entusiasmo com a estreia de Vitória, filme em que contracena com Fernanda Montenegro.

Linn da Quebrada celebra ter saído da clínica de reabilitação Foto: @linndaquebrada via Instagram

“Quero agradecer e dizer que estou extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho e a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim nas mensagens e nos comentários”, afirmou a artista, que optou por não mostrar o rosto na gravação. No registro, aparece apenas segurando o livro Dona Vitória Joana da Paz, de Fábio Gusmão, obra que inspirou o longa.

O filme, que já está em cartaz nos cinemas, marca uma das atuações mais aguardadas de Linn. Ainda sem ter assistido à produção, ela comentou a ansiedade pela estreia. “Para quem já viu e para quem ainda não assistiu, fica essa dica aqui também [o livro]. Eu ainda não vi o filme, estou extremamente curiosa, quero saber da minha atuação. Então me contem, me deem esse spoiler. Um beijo!”, disse.

Linn da Quebrada compartilha imagem do livro Dona Vitória Joana da Paz, de Fábio Gusmão Foto: @linndaquebrada via Instagram

Pausa na carreira

PUBLICIDADE A artista havia interrompido os compromissos profissionais em março para retomar o tratamento contra depressão e abuso de substâncias. Na ocasião, a equipe de Linn divulgou um comunicado informando que ela estava priorizando o cuidado com a saúde mental. A decisão envolveu o cancelamento de eventos, como o show com Giovani Cidreira na Casa Natura Musical.

Pouco antes disso, um vídeo que circulava nas redes sociais levantou rumores sobre a presença de Linn na região da Cracolândia, em São Paulo. A assessoria da artista negou a veracidade das imagens e classificou a especulação como “tendenciosa”, pedindo responsabilidade na divulgação de informações envolvendo temas sensíveis como saúde e dependência química.

“Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar”, destacou a equipe em nota publicada nas redes sociais.

Apoio do público

A internação mais recente foi a segunda em menos de um ano — em junho de 2024, Linn já havia passado por um período de reabilitação. Amigos e seguidores demonstraram apoio desde então, com mensagens de incentivo e solidariedade. A deputada Erika Hilton, amiga da cantora, também se manifestou publicamente, destacando os desafios enfrentados por pessoas trans, negras e LGBTQIA+ no acesso a cuidados e no enfrentamento de estigmas.

Também durante o período de internação, Linn recebeu uma mensagem em áudio da atriz Fernanda Montenegro, com quem contracena no longa. A gravação foi divulgada pela assessoria da cantora no fim de março.

“Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho, a vida é sonho. Então se é sonho a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego”, disse Fernanda.

Em seguida, completou: “Acorda tá? Acorda, acorda você, ponha a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz, seu trabalho é espetacular nesse filme, seria alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém.”

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.