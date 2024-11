Lizzo compra mansão de Jeremy Renner por R$ 72 milhões

De acordo com o TMZ, a mansão foi colocada à venda em agosto, com um pedido de US$13 milhões (R$73,5 milhões). Ainda segundo o portal, o ator adquiriu a propriedade em 2012, por US$ 4 milhões.

A mansão tem cerca de 750 m² e conta com uma suíte master com vista para um vale, um estúdio de gravação e uma cozinha gourmet, além de uma piscina com cachoeira.