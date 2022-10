Lollapalooza 2023: blink-182 confirma participação no festival com formação original

A banda blink-182 fez os fãs brasileiros irem à loucura nesta terça-feira, 11. O grupo “furou” o anúncio do line-up do Lollapalooza e foi a primeira atração a confirmar a participação no festival.

A banda fará uma turnê mundial que terá início no dia 11 de março de 2023 e se encerrará no dia 26 de fevereiro de 2024. No site oficial, ainda não foi confirmado em qual dia o grupo será headliner, mas a presença no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, além do Lollapalooza Chile e Argentina, já está indicada.

Leia também Lollapalooza 2023 anuncia data de divulgação do line-up com enigma; confira

Esses serão os primeiros shows do blink-182 com a formação original após 7 anos. Em 2015, o guitarrista Tom DeLonge deixou o grupo de surpresa, mas anunciou o retorno à banda com a confirmação da turnê mundial.

O grupo contou a novidade através de um vídeo publicado nas redes sociais que mostrava várias pessoas pedindo pelo retorno do blink-182.

Além das apresentações, a banda também pretende lançar um novo disco e uma nova música, Ending, que será disponibilizada nesta sexta-feira, 14.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais