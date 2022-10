Lollapalooza 2023: blink-182, The 1975 e Tove Lo lançam novos projetos após anúncio de line-up

Três dias após o anúncio do line-up do Lollapalooza Brasil 2023, artistas que vão marcar presença no festival já estão presentando os fãs com novas músicas.

Nesta sexta-feira, 14, a banda de rock blink-182 divulgou a faixa Edging, primeira canção após o retorno da formação original, anunciado junto com a participação no evento.

Tom DeLonge não participava de uma música ao lado de Mark Hoppus e Travis Barker desde o EP Dogs Eating Dogs, de 2012. Três anos depois, ele anunciou sua saída do grupo.

A nova faixa deve ser a primeira do próximo álbum do blink-182, que deve ser lançado no início do próximo ano e apresentado pela banda no Lollapalooza.





The 1975

Outra atração confirmada no Lollapalooza 2023, a banda inglesa The 1975 lançou nesta sexta, 14, o seu quinto álbum de estúdio, Being Funny In A Foreign Language.

O disco havia sido anunciado em julho deste ano e algumas das canções foram disponibilizadas anteriormente para o público, como I’m In love With You e Part Of The Band.

O grupo, formado por Matty Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald, tem como principais gêneros o indie e o pop rock e já se apresentou em outras duas edições do festival.





Tove Lo

A cantora sueca Tove Lo lançou nesta sexta, 14, o álbum Dirt Femme, que marca o primeiro projeto feito após o lançamento de seu selo independente, Pretty Swede Records.

“Quando comecei como compositora e artista, costumava ver meus traços femininos como mais fracos e abraçava meus traços masculinos para progredir na vida. Eu sinto uma grande mudança de energia em meu ambiente desde então”, disse em comunicado à imprensa americana.

Tove Lo deve performar as músicas do novo disco em sua apresentação no Lollapalooza 2023. Essa marcará sua segunda vez no festival e quarta em terras brasileiras.





