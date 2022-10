Lollapalooza 2023: Relembre a trajetória do blink-182, que volta com formação original no festival

Depois que a banda californiana blink-182 saiu na frente e confirmou participação no festival Lollapalooza 2023, nesta terça-feira, 11, o assunto bombou nas redes sociais. Dezenas de fãs brasileiros foram à loucura e teve ainda muita gente querendo saber mais sobre o grupo, formado em 1992.

Antes de contar a história da banda de punk rock, é importante ressaltar que ela está volta com a formação original – com Tom DeLonge (vocal e guitarra), Mark Hoppus (voz e baixo) e Travis Barker (bateria) – sete anos após o vocalista deixar o grupo.

O blink-182 foi formado na cidade de Poway, Califórnia, em um subúrbio ao norte de São Diego, nos Estados Unidos. A banda chamava-se somente Blink, mas, por já existir um grupo irlandês com o mesmo nome na época, decidiu mudar adicionando o número 182 no final.

O grupo era conhecido no mundo todo por suas melodias punk rock que tornaram-se sucessos nas paradas musicais e pelo seu humor nas canções. O trio alcançou grande fama em 1999 com o lançamento do álbum Enema of The State. Em 2003, a revista da MTV elegeu o blink-182 como a melhor banda de punk rock.

Em fevereiro de 2005, ela anunciou em seu site um hiato indefinido; mas os integrantes se reuniriam novamente três anos depois, em fevereiro de 2009, com planos de voltar aos palcos.

Tom Delonge, Travis Barker e Mark Hoppus. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Devido ao estouro do punk rock nos anos 1990 (com bandas como Green Day e The Offspring), o blink-182 assinou com os gigantes da MCA Records. Após se mudar para Encinitas, na Califórnia, a banda gravou o álbum Dude Ranch com o produtor Mark Trombino. O álbum foi um sucesso e os singles, Josie e Dammit ficaram no topo das paradas dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Em 1999, foi lançado o aguardado Enema of the State. O álbum teve sucesso e o grupo entrando para o cenário musical central com aparições na MTV, com singles como All the Small Things, What’s My Age Again?, Adam’s Song e All The Small Things, uma canção que “humilhava” todas as boy bands, incluindo, principalmente, a banda Backstreet Boys.

Em 2001, a banda continuava em destaque como os “reis do punk rock”, gravando Take Off Your Pants and Jacket, que seguia as mesmas fórmulas básicas do sucesso Enema of the State.

O grupo fez outro álbum de sucesso, lançado em 2003, o quinto gravado em estúdio. Sem título - Travis Barker confirmou que a banda deixou o álbum sem título para representar um blink totalmente novo - apresentava os singles Feeling This, I Miss You, Down e Always, uma influência dos anos 1980.

Pausa em 2005 e retorno em 2009

Em fevereiro de 2005, a banda blink-182 anunciou, por meio do site oficial, uma parada indefinida. No final do mesmo ano, lançou uma coletânea com seus melhores hits, o CD Greatest Hits, que inclui Another Girl; Another Planet, um cover de The Only Ones, cantada por Mark e usada em um programa de Travis na MTV estadunidense; e Not Now, bônus da versão britânica do álbum blink-182, cantada por Tom.

O grupo lançou na mesma data o DVD Greatest Hits, que contém 13 videoclipes das canções mais famosas da banda.

Continua após a publicidade

Mark Hoppus e Travis Barker se envolveram em um projeto musical chamado +44, cujo primeiro álbum de estúdio, When Your Heart Stops Beating, saiu em 14 de novembro de 2006. A canção No It Isn’t foi feita por Mark para Tom.

Em 8 de fevereiro de 2009 Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker reapareceram juntos pela primeira vez, desde a separação, na cerimônia do Grammy Awards.

Saída de Tom DeLonge

No final de Janeiro de 2015, a rádio CBS revelou que o guitarrista Tom DeLonge havia deixado o grupo. Segundo declaração publicada na mídia na época, DeLonge não estava mais interessado em trabalhar com a banda e desejava dedicar-se “a outras atividades fora do mundo da música”.

Na mesma ocasião, Matt Skiba, do Alkaline Trio, foi confirmado como substituto temporário de DeLonge, tendo participado de três shows com a banda, inclusive no Musink Festival, organizado por Barker.

Em 2016, a banda anunciou a gravação do sétimo álbum de estúdio, com Skiba nos vocais e guitarra. Em abril, o trio lançou uma das canções do álbum, intitulada Bored to Death, e revelou que o novo trabalho iria se chamar California que, segundo Travis Barker, era um “encontro de Enema of the State com Self-Titled”. O segundo álbum com Matt Skiba na banda, NINE, foi anunciado no dia 25 de julho de 2019 e lançado no dia 20 de setembro do mesmo ano.

Turnê para 2023 e novo álbum

Continua após a publicidade

A banda também anunciou, nesta terça, pelas redes sociais, novo álbum, que ainda não teve o nome revelado ou data de lançamento confirmada. O primeiro single, Edging, será lançado na próxima sexta-feira, 14.

Além disso, a turnê mundial foi anunciada para o ano que vem, que deve se estender até 2024. Estão inclusas paradas na América do Norte, Europa, Austrália, Nova Zelândia e o show programado no Lollapalooza Brasil, em março do ano que vem.

Álbuns de estúdio

Cheshire Cat (1995)

Dude Ranch (1997)

Enema of the State (1999)

Continua após a publicidade

Take Off Your Pants and Jacket (2001)

Blink-182 (2003)

Neighborhoods (2011)

California (2016)

Nine (2019)