Lollapalooza 2023: valores de ingressos são divulgados a partir de R$ 900

O aquecimento para o Lollapalooza começou. Entre os dias 16 a 20 de setembro, clientes Bradesco podem garantir seus ingressos com desconto de 15% na pré-venda do festival. O evento acontecerá entre os 24 a 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na noite da última quarta-feira, 14, foram divulgados os valores de pré-venda dos ingressos: Lolla Pass - a partir de R$ 900; Lolla Comfort Pass - a partir de R$ 1.620; Lolla Lounge Pass - a partir de R$ 3.700.

“Quem é cliente Bradesco, com cartões de crédito pessoa física Bradesco, Bradescard, Next ou Digio tem 15% de desconto, além da opção de parcelamento em até 5x! Na bilheteria oficial (sem taxa) você poderá adquirir também com cartões de débito (à vista)”, informou o anúncio.

A pré-venda exclusiva também poderá ser realizada no site oficial do evento, com taxas. A venda para o público geral, sem descontos, estará aberta a partir da próxima quarta-feira, 21.

Apesar da expectativa com os ingressos, até o momento, o line-up do festival não foi divulgado.