Lollapalooza divulga datas da próxima edição em São Paulo; veja

A 11ª edição do Lollapalooza Brasil acontecerá em 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Nos próximos meses o evento divulgará mais detalhes sobre a nova edição.

Festival Lollapalooza 2023 no autódromo de Interlagos, em São Paulo Foto: Taba Benedicto / Estadão

O Lollapalooza Brasil 2024 levará ao público três dias de música e experiências memoráveis, sem falar nas variadas atividades que acontecem pelos 600 mil m² do Autódromo de Interlagos. Atrações internacionais e nacionais tomarão conta dos quatro palcos em shows simultâneos que criam uma atmosfera vibrante, enquanto experiências pensadas para o fã prometem vivências únicas.

Pré-Venda dos Ingressos e Line Up 2024

Nos próximos meses serão revelados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento. As novidades serão divulgadas pelas páginas oficiais do evento.