Lorena Coutinho, repórter da Record, se casa com produtora da Globo, Natalia Daumas: ‘Amor vence’

Lorena Coutinho, repórter da Record, anunciou, neste sábado, 18, seu casamento com a produtora da TV Globo, Natalia Daumas. A revelação foi feita nas redes sociais das jornalistas.

“Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vence”, comemorou Lorena. No Instagram, Natalia também celebrou o momento:

“Casamos”, escreveu. As comunicadoras estão juntas há oito anos e se conheceram quando Natalia trabalhava na Record.

No post do casamento, as duas receberam diversas mensagens de carinho, incluindo de Boninho, diretor de núcleo da Globo, e da jornalista Mariana Godoy, apresentadora do Fala Brasil. Veja: