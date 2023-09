Lorena Improta celebra aniversário de 30 anos com show de Beyoncé e bota luxuosa de R$ 23 mil; veja

A influenciadora digital Lorena Improta, mulher do cantor Leo Santana, está comemorando o seu aniversário de 30 anos em grande estilo. A youtuber decidiu fazer várias viagens a fim de celebrar o novo ciclo. Nesta sexta-feira, 1º, ela mostrou em sua página do Instagram o look que usou para ir ao show da Beyoncé, em Los Angeles, com direito a uma blusa estampada com o rosto da cantora.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a bota que Lorena usou. A peça da grife Givenchy custa R$ 23,5 mil. Os detalhes foram compartilhados nos stories da influenciadora. Ao Gshow, ela ainda comentou o quanto estava feliz em poder ver a Queen B nos palcos.

“É um sonho realizar meu aniversário de 30 anos no show da Queen B. Estou vivendo momentos incríveis nessa viagem e hoje sei que será muito especial”, disse.

Look de Lorena Improta surpreende pelo preço da bota: R$ 23 mil Foto: Reprodução/Instagram/@loreimprota

‘Perrengue chique’

Ao chegar para o show, Lorena gravou o momento que o seu marido, Leo Santana, passou por um “perrengue chique”. O cantor, que tem 2 metros de altura, precisou abaixar para passar por uma cerca.