Luan Santana e Jade Magalhães revelam o nome da filha. Saiba qual é e o significado

Luan e Jade anunciaram a gravidez em julho, com uma postagem no Instagram. Em setembro, eles filmaram um vídeo em que eles descobrem ao mesmo tempo o sexo do bebê, novamente compartilhado nas redes sociais.

Inicialmente em preto e branco, o vídeo mostra o casal vendado colocando a mão em uma tigela de tinta e se lambuzando. Quando eles tiram as vendas e o vídeo fica colorido, revelando que a tinta era rosa - assista: