Luana Piovani acusa Pedro Scooby de atrasar pensão dos filhos

Luana Piovani usou as redes sociais nesta terça-feira, 1ª, para chamar a atenção de seu ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 7. Eles têm guarda compartilhada e a atriz acusou o atleta de atrasar a pensão das crianças com um post no Instagram.

Ela fez a acusação depois da influenciadora Thaís Cop elogiar um vídeo que ela publicou nessa segunda-feira, 31. Na ocasião, a artista decidiu gravar o vídeo após Scooby não atender seu telefonema. “A Piovani representa a mãe solo brasileira”, dizia a seguidora.

Nas filmagens, a atriz falava para o ex-Big Brother Brasil lembrar de dar os remédios de anemia de Dom e levá-lo para tomar vacina, já que não terá aulas nesta semana.

“Você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades”, pontuou ela. “Eu, mesmo tendo trabalhado até agora, estou preocupada com a tua responsabilidade.”

Piovani já havia criticado a falta de responsabilidade de Scooby e dito que isso, inclusive, teria sido o motivo do término do casamento deles. As revelações aconteceram enquanto ele participava do reality show da Rede Globo. Na época, o atleta virou meme e ficou conhecido por ser desatento.

“A gente tem uma relação muito boa, mas ele deixa a desejar no comprometimento”, disse ela em entrevista ao canal do YouTube de Theo Cochrane.

