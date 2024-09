Luana Piovani reencontrou os filhos gêmeos, que passavam férias com o pai, o surfista Pedro Scooby, depois de cerca de dois meses e meio. Já o primogênito Dom, que atualmente mora no Brasil com Scooby, estava sem ver a mãe havia cinco meses.

Na manhã desta terça-feira, 3, a atriz mostrou uma lesão no joelho. Ela explicou, nos stories, que se machucou carregando Bem, que atravessou uma porta de vidro na casa do pai e está com “feridas grandes” em uma das pernas.