Luana Piovani critica Scooby por criar Instagram para o filho e diz: ‘Não paga nem 50% das despesas’

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para criticar o ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos. Na manhã deste sábado, 6, ela afirmou que ele criou um Instagram para o filho mais velho, Dom, de 12 anos, sem sua autorização, e acusou o surfista de “não pagar nem 50% das despesas” dos filhos. O Estadão procurou a assessoria de imprensa de Scooby, mas não teve retorno até o momento.

“Não menos violento é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões da vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari e amamentei todos os meus filhos. Então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável em relação à criação dos meus filhos”, disse a atriz.

Reclamações de Luana Piovani sobre o ex-marido, Pedro Scooby, já são rotina nas redes sociais da atriz. Foto: Reprodução/Instagram/luapio;João Cotta/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Ela continuou, sem citar nomes, dizendo que Scooby abriu uma conta na rede social para o filho, e completando: “O que eu sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se está no celular dele. O que importa é que essa criança também é minha, a responsabilidade também é minha.” “Eu deveria ter sido questionado, perguntada e, então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é assim que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói né? Ele é super amoroso”, ironizou ela.

Piovani, então, fez a acusação sobre as despesas das crianças: “Pena que é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama os seus filhos e é um baita cara alto astral. Para vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem e não entendem nada sobre a ligação com filhos.”

A atriz e Scooby viveram um relacionamento de seis anos, que terminou em 2019. Desde então, passaram por uma série de divergências públicas, em que a atriz expôs problemas com o surfista. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto de 2023.

Há alguns meses, Dom, o filho mais velho, se mudou da casa de Piovani, em Cascais, em Portugal, para a casa do pai, no Rio de Janeiro, o que também causou debates públicos entre o ex-casal. Eles também são pais de Bem e Liz, que moram com a mãe.