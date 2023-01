Luana Piovani diz que Scooby não paga pensão: ‘ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho’

Em vídeo de 10 minutos, Luana Piovani expõe discussão com Pedro Scooby sobre pensão alimentícia. Segundo a atriz, o surfista não quer dividir as contas dos filhos de forma igualitária e teria ameaçado pedir a guarda das crianças para “economizar dinheiro”. Ela diz que o ex-marido não prioriza a educação e que está preocupado apenas em “curtir a vida adoidado”.

Com o tom irritado, Luana classifica o ex-marido como incoerente e irresponsável. De acordo com ela, Scooby não quer auxiliar com o pagamento de despesas como motorista , aluguel, cozinheira e aulas de skate dos filhos. “Amanhã chega o momento que o Pedro deveria depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, neste momento, para dizer que vai pagar o que ele acha justo, olha que ótimo”, disse.

Em vídeo, Luana Piovani diz que Pedro Scooby não quer dividir as custas dos filhos Foto: Ali Karakas

A atriz conta ainda que o ex-atleta se importa pouco com a educação dos filhos e que já tentou “várias vezes” convencê-la a tirar Dom, o primogênito, do colégio e adotar o homeschooling. “Ele acha que é fácil, que é só colocar a criança na frente do computador e ela se vira, aprende tudo sozinha”, desabafou. Para Luana, esse tipo de conduta do ex-marido é por conta de dinheiro. “Ele falou que vai contratar uma advogada aqui em Portugal, sabe por quê? Porque mulher aqui não vale um cent”, disse.

Luana emendou explicando que a lei portuguesa é dura em relação à exposição de crianças na internet e que esse seria um ponto fraco dela. “Esse não é o momento de ele levar os meus filhos para a casa dele. Ele acabou de ter uma filha e que precisa de cuidados especiais. A prioridade neste momento deveria ser dela, mas acho que só eu consigo entender isso”, alfinetou.

“Quem sai perdendo são os meus filhos, infelizmente”, afirmou a atriz. “Meus filhos não têm culpa, eu que escolhi mal e porcamente o pai deles”, continuou Luana, que ainda citou uma fala de Marcos Mion sobre a importância de os pais saberem dizer não e de impor limites aos filhos. “Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho, é levantar e criar”.

No início da noite desta segunda-feira, 02, Pedro Scooby publicou em seu Instagram um story em que se posicionava sobre as críticas da ex-mulher. “Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado”, escreveu.