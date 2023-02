Luana Piovani publica vídeo dos filhos e alfineta ex-marido em rede social

A atriz Luana Piovani publicou vídeos dos filhos Bem e Dom à mesa, por meio dos stories do Instagram, e aproveitou para alfinetar o ex-marido, Pedro Scooby. O ex- casal vem se enfrentando na justiça há meses.

Luana Piovani disse que Pedro Scooby pagou parte da pensão dos filhos que faltava. Foto: Iara Morselli/ ESTADÃO e Instagram/@pedroscooby

Na imagem, é possível ver dois filhos da atriz sentados à mesa. Um deles está comendo um pão e acaricia o irmão, que está lendo. “Crianças quando são tratadas como crianças, agem como crianças. Um lê e o outro acarinha. Bom dia, mundão! Grata, Pai, pela saúde dos meus filhos”, compartilhou Piovani, que aproveitou para alfinetar Scooby.

Nesta semana, Piovani publicou um vídeo chorando ao falar sobre o processo movido pelo ex-marido contra ela.

Atriz publicou vídeo dos filhos sentados à mesa Foto: Instagram/@luapio

Piovani x Scooby

A confusão entre os dois ocorre desde que Luana afirmou que o Scooby não estava pagando a pensão dos filhos. O surfista entrou com um processo contra ela dias depois. Tempos depois, a atriz usou as redes sociais para detalhar o conteúdo da ação, alegando que o ex-marido havia colocado fotos nuas dela no documento.

Pedro, por meio de sua defesa, publicou uma nota contando que a ex-mulher não poderia gravar novos vídeos e que estaria desrespeitando uma ordem judicial ao expor os filhos na internet. A advogada de Luana retrucou o comunicado de Scooby e afirmou que a outra parte está tentando calar a artista.