Luana Piovani revela ter sofrido violência judiciária em processo movido por Pedro Scooby; entenda

Luana Piovani falou pela primeira vez sobre os processos que Pedro Scooby move na Justiça portuguesa contra ela, após a famosa vir a público fazer uma série de acusações referente ao atraso de pensão. Na época, a atriz disse que o surfista não queria dividir as contas dos filhos de forma igualitária e teria ameaçado pedir a guarda das crianças para “economizar dinheiro”.

Na entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV, Piovani revelou ter sofrido violência judiciária, comentou sobre a perda de um dos processos - que a proibe de falar publicamente sobre o nome do ex-marido, e também afirmou ter desenvolvido ansiedade.

Luana Piovani revela ter sofrido violência judiciária em processo movido por Pedro Scooby Foto: Reprodução/Instagram/@luapio

Questionada sobre o desabafo que fez referente a uma publicação de Dom, 10 anos e o filho mais velho do ex-casal, que criticou publicamente, via story no seu perfil no Instagram, a postura da mãe em expor o pai, dizendo que ela mentiu e alegando que ela quer tirar os patrocinadores do atleta, a atriz disse que é uma “sensação terrível você viver a vida com alguém e depois não reconhecê-lo”.

“A grande parte das mulheres que se separam acaba tendo muitos problemas com a divisão das responsabilidades. Então, é difícil você reconhecer no outro alguém que você não conhecia”, falou.

Inclusive, foi citando o primogênito, que Luana contou que percebeu estar vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. “Olha, talvez tenha sido quando percebi que estava resvalando nos meus filhos, principalmente no meu filho mais velho, ele sente mais e aí me doeu profundamente, porque tenho essa memória, sei que gosto é esse porque vivi o mesmo na separação dos meus pais”, disse.

Derrota em audiência e violência judiciária

Continua após a publicidade

“Teve uma sentença portuguesa que não puder ir na audiência porque estava trabalhando, era a última semana da novela (Sangue Oculto) e isso não foi levado em consideração. E a audiência aconteceu como se eu não tivesse ido, não tivesse dado importância”, explicou Luana Piovani. Foi nessa sessão de tribunal que Pedro Scooby ganhou o direito que proíbe - até o presente momento - a ex-mulher de citar o seu nome.

“Eu chamei fantasiosamente de mordaça, mas também tirei um ensinamento disso, consigo entender que a gente também se comunica através do silêncio”, completou.

Luana Piovani interpretou Vanda em 'Sangue Oculto', sua primeira novela em Portugal Foto: Reprodução/Instagram/@luapio

Foi em uma outra audiência recente em terras portuguesas que Piovani alegou ter sofrido “muitos constrangimentos” e “violência judiciária”. “Era uma audiência que tratava de conciliação mas que, infelizmente, em nenhum momento parecia que essa palavra estava liderando aquele encontro. E eu não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Eu sofri isso e só fui entender depois”, disse.

“Aconteceu uma coisa horrível. Entrei na sala, era uma juíza, uma mulher, que me constrange quando ela fala sobre o salário mínimo português (atualmente em 760 euros, algo em torno de R$ 4.252), como se ela vivesse baseada em um salário mínimo de lá ou como se o nosso nível de vida se baseasse em algum tipo de salário mínimo”, falou em sequência.

Trabalhando desde os 16 anos como modelo e, em sequência, como atriz e apresentadora, Luana revelou que nunca ganhou muito dinheiro durante sua carreira porque não tinha contrato fixo.

“Eu não ganhei muito dinheiro. Talvez se tivesse assinado contrato fixo desde os meus 16 anos, numa época onde todo mundo ganhava muito dinheiro com essas exclusividades - e que hoje já nem fazem mais sentido. E que eu nunca achei que fizesse, por isso nunca quis assinar contratos longos, talvez tivesse muito dinheiro”.

Continua após a publicidade

Crises de ansiedade e sem desejo de voltar no Brasil

“Vem uma aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, você fica com confusão de pensamentos e com uma respiração curta, o que não melhora a sua taquicardia”, contando que o primeiro episódio da crise de ansiedade aconteceu durante uma das audiências.

Sem interesse em voltar a morar no Brasil, mas com o objetivo de “lutar pelas causas” que identifica ser prioridade no País, revelou que não foi fácil mudar para Portugal, onde vive há quatro anos com os três filhos, além de Dom, Bem e Liz, ambos com 7 anos.

“Gosto de estar aqui porque tenho milhões de amores, meus amigos, minha família e minhas raízes. (...) Não é fácil você largar a estabilidade de uma carreira, de uma vida pessoal já absolutamente organizada, em busca de segurança e dignidade para os filhos”, desabafou.

Até o momento, Scooby não se pronunciou sobre a entrevista. No entanto, enquanto passava a reportagem, ele compartilhou um story em seu perfil do Instagram assistindo ao programa Fantástico, da Globo. “Lulu (Santos) incrível. Hoje a entrevista do Fantástico está muito boa. Vamos viver tudo o que há pra viver (cantarolando um trecho da música do cantor). É quase a tradução da vida irada, né. Vamos nos permitir”, falou o surfista.

Pedro Scooby assiste ao 'Fantástico' em dia de entrevista exclusiva de Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram/@pedroscooby

Por fim, a estrela disse que está sempre buscando evolução “em nome do bem-estar dos filhos”. ”Estou sempre tentando acertar, mesmo que erre. O tempo todo estou passando por um processo de aprendizado, principalmente nesse momento, porque pelos meus filhos, tenho tomado decisões que jamais achei que tomaria”.

Continua após a publicidade