Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby: ‘Foto da mãe pelada em processo não pode’

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para alfinetar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, em relação ao processo que ele move contra ela.

No story do Instagram, ela compartilhou um um texto que fala sobre “violência processual como violência de gênero”. O texto destaca que “a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida”. Na legenda da imagem, Piovani alfinetou o ex-marido. “Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?”, escreveu a atriz.

Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby Foto: Instagram/@luapio

A briga de Piovani e Scooby

A confusão entre os dois ocorre desde que Luana afirmou que Scooby não estava pagando a pensão dos filhos. O surfista entrou com um processo contra ela dias depois. Tempos depois, a atriz usou as redes sociais para detalhar o conteúdo da ação, alegando que o ex-marido havia colocado fotos nuas dela no documento.

Pedro, por meio de sua defesa, publicou uma nota contando que a ex-mulher não poderia gravar novos vídeos e que estaria desrespeitando uma ordem judicial ao expor os filhos na internet. A advogada de Luana retrucou o comunicado de Scooby e afirmou que a outra parte está tentando calar a artista.