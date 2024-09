Lucas Buda, do BBB 24, revela se vai acompanhar a participação da ex Camila Moura em ‘A Fazenda’

Lucas Buda, ex-BBB, foi questionado pelos seguidores se irá torcer para Camila Moura, sua ex-mulher, no reality show A Fazenda 16. “Tenho uma relação muito transparente com vocês. Assim como essa pergunta, surgiram várias na caixinha. Vou responder diretamente para vocês poderem ouvir de mim”, começou.

Lucas Buda, ex-BBB, falou sobre a participação de Camila Moura, sua ex-mulher em 'A Fazenda'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo e @camilamoura225 Via Instagram

PUBLICIDADE Ele alegou não enxergar motivo para opinar sobre a participação de Camila no reality show. “A gente está separado já tem um tempo. Estou seguindo minha vida, tentando ser feliz da minha forma, do meu jeito, e estou muito bem com isso”. Apesar da declaração, o influenciador digital disse que torce pelo bem e pela felicidade da ex-mulher, mas afirmou que não irá acompanhar A Fazenda.

Lucas Buda entrou no Big Brother Brasil 24 casado com Camila Moura, que decidiu pedir divórcio do ex-BBB enquanto ele ainda estava confinado. A escolha foi justificada pelas supostas investidas e flertes do capoeirista dentro do reality show.

Ela foi a primeira peoa confirmada em A Fazenda 16, que começou na última segunda-feira, 16.