Lucas Lima publica vídeo de casa onde mora após separação de Sandy; assista

Em um reels postado no Instagram, Lucas brinca sobre ser “esquecido” ao sair de casa. “‘Distraídos tentando sair de casa’ ou ‘é hoje que eu atraso para o ensaio do musical Once’”, escreveu na legenda do vídeo em que voltava diversas vezes para buscar objetos que esqueceu, como chaves e óculos.

No registro, é possível ver alguns detalhes do local, como sala de estar e cozinha. Apesar da separação, ele e Sandy ainda mantêm uma boa relação. Rumores de uma suposta reconciliação surgiram em novembro, mas foram logo desmentidos pela cantora.