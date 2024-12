Lucas Lucco revela que lida com bipolaridade: ‘Carreira foi gatilho’

“O meu propósito, a partir do momento que eu me sentir pronto, é de poder realmente ajudar a abordagem sobre saúde mental no nosso país que hoje ainda é muito limitada”, disse em entrevista à QG Brasil.

O cantor explicou que começou a dar indícios de bipolaridade quando era uma criança, mas que a situação piorou depois que começou a carreira. “Foi um gatilho”, afirmou. Ele também é diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo e usa as redes sociais para mostrar sua rotina lidando com os transtornos.