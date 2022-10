Lucas Souza volta a falar do fim do casamento com Jojo Todynho e reclama da internet

Após toda a repercussão na internet sobre o fim do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza, o militar decidiu se pronunciar por meio de vídeos publicados nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, 10. Ele reclamou das críticas que vem recebendo nas redes sociais.

“As pessoas estão criticando várias coisas, mas não pedi para ninguém dar nota, ir lá ver o que está acontecendo na minha vida. Expus? Expus, mas não pedi para você vir aqui comentar, não quis te enganar. Você veio atrás da fofoca. Não devo nada para ninguém”, disse Lucas.

“Quando me liguei da m* que fiz e vi as pessoas criticando a minha mulher, inventando histórias dela, fiquei: ‘Não meu, é a minha mulher. Não quero que aconteça nada de mal com a minha mulher, a amo. Orei muito, pedi muita sabedoria para Deus. Sempre quando falo com ele, ele me responde imediatamente. Já estou calejado das críticas, sou macaco velho. Estou há um ano sendo criticado diariamente, direct me xingando. Já fiquei abalado, meu psicológico foi para a vala, mas já recuperei”, continuou o militar.

Lucas ainda confessou que ficou chocado com a quantidade de pessoas que ficaram felizes com a notícia da separação. “Aconteceu essa situação? Aconteceu! Acho que todo casal briga. Tenho 22 anos. Em determinadas situações, não sei agir corretamente e tenho que aprender muita coisas em relação à internet. Como é meu primeiro relacionamento, vou cometer erros, sem dúvidas. Só que a base do nosso relacionamento é o amor e o respeito, e sempre tivemos isso”, declarou.

Lucas Souza confessou que ficou chocado com a quantidade de pessoas que ficaram felizes com a notícia da separação. Foto: @lucassouza_ofl / Instagram

Logo em seguida, o militar disse que ainda tem dificuldade para lidar com a fama na web. “Bato cabeça. E desde que comecei aqui na internet, me incomodo e fico indignado com as coisas. Tenho que aprender o que que posso fazer na internet, o que não posso. Estou ficando mais inteligente, ficando mais esperto em relação à internet”, falou.

“Todo dia recebo direct me xingando. Já fiquei abalado por causa disso, meu psicológico já foi para vala, só que recuperei, tá? Tudo bem. Tenho Deus na minha vida. Deus sabendo da minha verdade, tá? Quando coloquei isso na minha cabeça, que não preciso provar nada para ninguém, a minha vida começou a andar”, finalizou.

Anúncio da separação

Após 10 meses de união, chegou ao fim o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza e a informação foi compartilhada pelo militar nas redes sociais, na tarde do último sábado, 8. “Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados”, escreveu o militar Lucas. “Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim. Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, concluiu.

Nos stories, Jojo se pronunciou: “Eu e o Lucas tivemos uma briga, como todo casal tem, e ele tomou a atitude dele e tá tudo certo. Desde já, quero agradecer todas as mensagens de carinho, eu estou bem”.

No domingo, 9, a cantora voltou à rede social e afirmou que seu relacionamento está passando por uma crise, mas alegou que não acabou . “Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois”, disse.

Posteriormente, Jojo prometeu que não voltaria a falar sobre esse assunto nas redes sociais: “As coisas vão se abrindo, eu estava cega. Tem que acontecer essas coisas, tenho que mudar minhas atitudes, mudar com muitas amizades, muita gente. É isso. Me lembro quando falei pra Deus: ‘Me dá um marido abençoado’. Todo mundo tem problemas, tem que se resolver. Tudo que tenho foi Deus que me deu. A Jordana que vocês estão vendo aqui hoje vai ser uma nova Jordana. É necessário que aprenda, tenha a visão e entenda. A palhaçada acabou. Não falo mais”.