Luccas Neto e Jéssica Diehl anunciam que serão pais pela 2ª vez: ‘Esse ano será especial’

O youtuber Luccas Neto e a atriz Jéssica Diehl contaram que estão à espera do segundo filho. O anúncio veio através de uma foto em família, em que Jéssica apareceu mostrando a barriga.

“Esse ano vai ser especial, porque o Luke virou irmão mais velho”, escreveu a atriz. Luke, o primeiro filho do casal, nasceu em novembro de 2020.

Luccas Neto e Jéssica Diehl já são pais de Luke, de 2 anos. Foto: Instagram/@jessi

A novidade foi comemorada por diversas personalidades e, dentre elas, estava Felipe Neto, irmão de Luccas e também youtuber. “Graças a Deus, virei o irmão mais novo”, brincou Felipe na postagem.

A atriz Giovanna Alparone também brincou: “Muitas informações em uma foto só”. A influenciadora Tata Estaniecki, que está à espera do segundo filho com o youtuber Júlio Cocielo, comemorou o anúncio com emojis de corações.