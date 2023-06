Luccas Neto mostra detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro avaliada em R$ 30 milhões

O produtor de conteúdo infantil e empresário Luccas Neto publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira, 29, que surpreendeu seus seguidores. Nas imagens, ele mostra detalhes de sua nova mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 30 milhões. O imóvel de 1.500 metros quadrados tem quatro andares e área de lazer.

No vídeo, o carioca mostra detalhes da residência construída especialmente para a família. Ele mora no local com a mulher, a influenciadora digital Jéssica Dieh, mais conhecida como Jessi Neto, e os dois filhos, Luke, de 2 anos, e Anakin, de 2 meses.

A mansão tem vários espaços para o lazer, incluindo piscina, pista de boliche, academia, sauna, salão, cinema, campo de futebol e um centro de luta. “Essa casa aqui eu fiz do meu jeitinho para minha família”, disse Luccas.

Já a decoração tem como referência o universo da cultura pop, incluindo desenhos animados e filmes, como Star Wars e Harry Potter. Há também quadros com fotografias de Londres, na Inglaterra, que é um dos lugares favoritos do casal. Entre os artigos de luxo, esculturas com cerâmica italiana, dois closets para o casal e uma brinquedoteca com tema da animação Toy Story.

O vídeo publicado no Youtube de cerca de 1h30 minutos mostra logo na entrada da mansão luxuosa um lago que se estende desde a parte externa. Na sala, foi instalada uma pista de boliche e uma máquina de pelúcia. Nos outros andares, é possível ver o centro de luta, brinquedoteca, a suíte do casal e os quartos das crianças.

Continua após a publicidade

Estreia nos cinemas em julho

A Warner Bros. Pictures anunciou recentemente que o filme Os Aventureiros – A Origem, estrelado pelo ídolo infantil Luccas Neto, tem estreia nos cinemas brasileiros em 6 de julho. O trailer da produção também já foi divulgado.

Para ele, o projeto é uma realização e também uma forma de combater os vídeos curtos que viraram febre entre os pequenos. “Os pais não conseguem controlar o que as crianças assistem, porque são vídeos de 15 segundos. Em um filme longo conseguimos passar valores”, falou o carioca em entrevista ao Estadão.

“Quando eu comecei a fazer os episódios, filmes e séries, vi que existia uma lacuna muito grande no cinema depois dos sucessos da Xuxa e do Didi. Minha mãe sempre esperava as férias dela, por exemplo, porque teria algum filme da Xuxa e do Didi”, relembrou Luccas.

Dirigido por André Pellenz (D.P.A – O Filme; Minha Mãe É Uma Peça: o Filme), o longa é inspirado no universo das séries diárias de Luccas no YouTube. Luccas Toon Studios e Formata Produções são os produtores, com Telecine e Warner Bros. Pictures como co-produtores.