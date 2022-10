Lúcia Veríssimo compartilha foto beijando Cassia Kis: ‘Sim, foi verdade esse beijo’

Publicidade

As declarações recentes de Cassia Kiss, em entrevista com a jornalista Leda Nagle, têm gerado diversas manifestações de outros artistas, contrários às falas homofóbicas. Segundo a atriz, casais homoafetivos são uma ameaça ao conceito familiar no qual ela acredita que relações homossexuais são uma “destruição para a vida humana”.

Lúcia Veríssimo compartilhou uma foto beijando Cassia em seu perfil no Instagram com as hashtags “não à hipocrisia”, “não à homofobia”, “chega de mentira”, “viva a diversidade”, “sim à liberdade” e “chega de falso moralismo”. No texto de apoio, ressaltou ser verdadeiro o beijo entre as duas.

“Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cassia Kis que está me beijando”, escreveu.

Artistas comentaram na publicação, demonstrando decepção com as falas de Cássia e apoio a comunidade homoafetiva.

“Viva a diversidade”, escreveu Maitê Proença.

“Muito triste ver a Cássia nesse lugar tão raivoso e tolo”, disse. Maria Padrilha.

Globo emite nota sobre falas da atriz

A TV Globo, emissora no qual Cassia está no ar na atual novela das 21h, Travessia, emitiu a seguinte nota.

“A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”, afirmou a empresa.

Outros artistas se manifestam

Xuxa usou seu story para reafirmar o apoio aos pais adotivos e pedir amor para as crianças.

“Que decepção. Enquanto existir mundo haverá filhos pra serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada”, escreveu a apresentadora.

“Tenha certeza que pais adotivos (não importa o gênero) darão o amor que estar crianças vão precisar, pra que se tornem no mínimo pessoas amadas, sem preconceitos, sem discriminação”, finalizou.

Xuxa se posiciona após falas homofóbicas da atriz Cassia Kis Foto: @xuxameneghel/Instagram

Já no Twitter, os atores Tuca Andrada e Marcelo Médici também se manifestaram.

Deus, aconteça o que acontecer não permita que eu jamais me transforme numa Cássia Kiss — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 27, 2022

eu amo todo mundo dizendo que tá decepcionado, que sempre admirou a Cássia Kiss como atriz, porque eu, nem isso 🙌🏼 — Marcelo Medici (@marcelomedici) October 27, 2022

E outros usuários da plataforma resgataram um vídeo de 1998, no qual a cantora Rogéria, em entrevista à jornalista Marília Gabriela, fala sobre os comentários homofóbicos que Cassia Kis emitia naquela época.

Incrível como essa fala de 1998 da saudosa Rogéria sobre a atriz Cássia Kis é atemporal. pic.twitter.com/38mUbQIbij — BCharts (@bchartsnet) October 27, 2022





