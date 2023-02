Luciana Gimenez detalha acidente com esqui e revela pressentimento: ‘Eu sabia que isso aconteceria’

Nesta quarta, 8, Luciana Gimenez retornou ao palco do Superpop. A apresentadora comandou o primeiro programa ao vivo do ano sentada, isso porque ela se recupera de um acidente que sofreu no mês passado em Aspen, nos Estados Unidos. Ela aproveitou para esclarecer de forma definitiva o que aconteceu de fato.

No dia 7 de janeiro, Luciana esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme nas montanhas da cidade do estado americano do Colorado. Ao tentar parar, acabou se acidentando, fraturando a perna em quatro lugares diferentes e passando por uma cirurgia de emergência.

Leia também ‘Não consigo parar de ter pesadelo’, diz Luciana Gimenez sobre acidente de ski

“Escolhi começar o ano falando um pouco sobre o acidente que eu sofri. Todo mundo quer saber, então, a gente resolveu até alertar as dificuldades de quem passa por um momento assim, vive uma recuperação lenta ou, até mesmo, tem suas vidas modificadas por conta disso. Resolvi fazer esse programa porque todo mundo ficou especulando sobre o que aconteceu, então já vamos falar de uma vez”, disse ela ao abrir o semanal da RedeTV!.

Gimenez exibiu vídeos de momentos antes do acidente e após ser socorrida, detalhando como o fato ocorreu e afirmando que a bota estava frouxa. “A bota a gente pode ter ou alugar. No caso, eu prefiro alugar, porque viajo uma vez por ano. Aluguei uma bota e, no dia do acidente, eu achei que ela estava muito frouxa e larga. Quando isso acontece, a gente não consegue controlar muito o esqui. O meu filho, Lucas, me disse: ‘Vai trocar a bota então’”, contou ela.

A artista relatou que foi trocar o calçado no hotel, mas que a outra bota ficou muito apertada. “Cheguei no hotel para trocar a bota, o cara colocou uma bota muito apertada, e era a perna esquerda, sempre a esquerda. Estava apertada e cortando minha circulação, aí falei: ‘não tá legal’. Mas, o cara falou: ‘Tenta essa bota, se não der certo, de noite a gente troca’, e eu falei: ‘Ah, tá bom’ e subi com a bota. Eu fiz um stories e falei: ‘Gente, isso não tá bom’”, revelou ela.

“Eu caí, a bota direita soltou e o pé foi pra cima. Eu caí sentada, de boa. Porém, a bota do lado esquerdo ficou presa e fez uma alavanca, a minha perna foi para atrás. Eu caí em cima do esqui, então minha perna torceu e quebrou”, continuou a apresentadora.

Continua após a publicidade

Pressentimento

Luciana Gimenez afirmou que “pressentiu” o acidente naquela manhã. “Eu disse para algumas pessoas que eu sabia que isso aconteceria, porque em alguns momentos, de manhã, me passou pela cabeça um acidente. Eu troquei meus brincos de família, coloquei uns pequenos, tirei qualquer tipo de bijuteria, jóia que eu tinha, e coloquei, pasmem, uma calcinha combinando, porque eu pensei: ‘Eu vou pro hospital com a calcinha combinando’”, disse ela.

Apesar do pressentimento, a apresentadora contou que não desistiu de esquiar, já que pratica essa atividade há 30 anos sem qualquer tipo de acidente.