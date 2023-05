Luciana Gimenez atualiza estado de saúde após internação: ‘Melhorando’

Nesta quarta-feira, 17, a apresentadora Luciana Gimenez atualizou seu estado de saúde após ter sido internada. Sem revelar o motivo da ida ao hospital, Luciana afirmou estar “melhorando” e, segundo ela, receberá alta em breve.

“Ainda estou no hospital, mas passando para mandar um beijo para todo mundo que me mandou recadinho, presentinho e melhoras”, disse a apresentadora em stories do Instagram. “Daqui a pouco, eu já estou saindo porque tenho um monte de coisas para fazer”, contou.

Luciana Gimenez atualizou seu estado de saúde nesta quarta-feira, 17, após ter sido internada. Foto: Instagram/@lucianagimenez/Reprodução

Mesmo durante a internação, Luciana relatou que ainda vem fazendo sessões de fisioterapia e gravou um vídeo de uma em que faz o tratamento nos pés. Ela sofreu um grave acidente em janeiro enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

Desde então, a apresentadora vem compartilhando sua rotina de recuperação nas redes sociais. Na segunda, 15, ela publicou uma radiografia que demonstrava uma melhora nas fraturas que sofreu na perna esquerda.

Na ocasião do acidente, Luciana estava de férias com os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência à época e deu o primeiro passo sem muletas após mais de um mês do ocorrido.