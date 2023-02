Luciana Gimenez volta ao Brasil após acidente e revela desejo: ‘Quero voltar a trabalhar’

Nesta quinta, 2, Luciana Gimenez usou os stories para atualizar os fãs sobre sua recuperação. No dia 7 de janeiro, durante as férias com os filhos, a apresentadora sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, fraturando a perna em quatro lugares.

Gimenez estava se recuperando nos EUA e retornou ao Brasil nesta semana. Na publicação, a comandante do Superpop revelou que conta com ajuda de um andador para se locomover e o desejo de voltar ao trabalho.

“Voltei pra minha casa, só notícias boas por aqui. Voltando à rotina, mas, agora, tenho uma nova rotina para fazer. Já estou organizando tudo, porque quero voltar a trabalhar, a fazer minhas coisas, minha fisioterapia, minha academia, e cuidar dos meus filhos. Estava com saudade de casa. Gente, como é bom voltar pra nossa cama, pra nossa casa, para os nossos amigos e colaboradores. Estou no céu aqui”, disse ela.

Luciana Gimenez em story gravado nesta quinta, 2. Foto: Instagram/@lucianagimenez

Homenagem

Ainda no Instagram, desta vez no feed, Luciana Gimenez prestou uma homenagem à Glória Maria, que faleceu nesta quinta, 2, em decorrência de um câncer. “Agradeço por ter tido a oportunidade de dizer a ela o quanto a amava e que, não importasse o que acontecesse, estaria com ela. Glória fez história na TV, uma carreira para ser aplaudida de pé. Abriu portas para mulheres e, principalmente, para as mulheres pretas. Enfrentou o racismo, ditadores e machistas sem nunca esmorecer. Glória era um exemplo, uma lenda e para mim, uma grande, grande amiga”, escreveu a apresentadora.