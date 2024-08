Luciano Huck na Ucrânia: Bombas, Zelenski e o novo documentário do Globoplay

Com o conflito no país, Huck acabou presenciando o bombardeio ocorrido durante a madrugada do dia 26. O apresentador conta que precisou se dirigir a um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev. “Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida”, escreveu.

Em um texto publicado no jornal O Globo nesta quarta, 28, Huck detalha: “Sirenes nas ruas, alertas no celular, chamados nos alto-falantes do hotel, o alerta veio de todos os lados. Parecia um filme, mas era vida real”, escreveu.