Luciano revela ter perdido todo o acervo da dupla com Zezé Di Camargo em incêndio em galpão

O cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, revelou ter perdido todo o acervo da dupla sertaneja em um incêndio que atingiu seu galpão em Goiânia. Apesar de ter acontecido no ano passado, o artista falou sobre o ocorrido em uma publicação no Instagram apenas nesta segunda-feira, 24.

Segundo o cantor, o espaço contava com itens como discos de ouro, discos de diamante, presentes de fãs, pôsteres e produtos com a marca da dupla. “Não sobrou nada”, lamentou Luciano.

Luciano disse ter perdido todo o acervo da dupla com Zezé Di Camargo em incêndio em galpão. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

O artista relatou que alguns fãs acabaram sabendo da história e resolveram ajudar. Atualmente, ele está tentando reconstruir o acervo com o auxílio de admiradores da dupla.

Luciano agradeceu a um fã em específico, Fabão Sertanejo, que o ajudou com as fitas cassete. “Eu poderia buscar em sebos de vinis? Sim, poderia. Mas, agora, além da história de ZCL, vou ter também a deste fã e amigo que está me ajudando”, escreveu.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, Luciano contou que também foi presenteado pelo cantor Kiko, do grupo KLB, com todos os discos de ouro, diamante e platina da dupla. O pai do artista, Franco Scornavacca, era empresário dos sertanejos e, por isso, também recebia os itens.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais