Luciano Szafir recebe alta após nova cirurgia no quadril e comemora: ‘Volto a uma vida normal’

Após passar por cirurgia para colocar uma prótese no quadril, Luciano Szafir usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para contar que está se recuperando bem. O procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Vera Cruz, em Campinas, São Paulo. O ator recebeu alta nesta mesma quinta.

Por meio de um vídeo gravado ainda no leito da unidade médica e publicado no Instagram, Szafir contou que esta foi a sua última cirurgia programada. “Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Estou no Vera Cruz, que aliás sempre me recebe muito bem. Esta foi a última cirurgia programada que eu tive”, começou.

“Coloquei uma prótese no quadril e agora minhas dores acabam, literalmente acabam e eu volto a uma vida normal. Estou muito feliz, queria dividir isso com vocês e mandar um beijo para cada um”, falou o pai de Sasha Meneghel.

Na legenda da postagem, Szafir escreveu: “Agradecendo demais por Deus ter colocado tantos profissionais competentes ao meu lado e por todas as orações que vocês fizeram por mim durante esses 2 anos e meio”.

Homenagem

Luhanna Szafir, mulher do ator, fez questão de demonstrar publicamente o amor que sente por ele e enaltecer a força que vem mantendo durante os último anos. Szafir lida com as sequelas da Covid-19, que fez com que ele precisasse passar por diversas cirurgias. Na época, ele tinha apenas 15% de chance de sobreviver.

Continua após a publicidade

“Não somos lindos juntos? Amor da minha vida. Meu Superman. Não foi uma, nem duas vezes que você renasceu. Foram muitas. Forte como um leão, guerreiro, grato, resiliente, grande em todos os sentidos e sentimentos”, começou.

“Você me ensina tanto, me dá tanto amor, tanto carinho, tanto prazer, me faz rir e sorrir todos os dias transbordando de amor, alegria e cumplicidade. Me respeita como eu sou. Você é minha vida, meu grandão. Parabéns, meu amor, pela sua enorme força e capacidade de superação. Te amo pra sempre em todas as vidas! Que Deus siga abençoando nossa família com saúde, amor e felicidade sempre! Le chaim!”, finalizou Luhanna.

O casal está junto há 11 anos e tem dois filhos, Mikael e David.

Luhanna Szafir e Luciano estão juntos há 11 anos e têm dois filhos, Mikael e David Foto: Instagram/@luhannaszafir

Cirurgia em 2022

Em novembro de 2022, o artista também passou por uma cirurgia no quadril, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Na época, ele foi submetido a uma artroplastia total do quadril e adiantou que passaria por um novo procedimento.

Nesta cirurgia, é retirada a superfície gasta, que é substituída por uma prótese. No caso de Szafir, foi utilizada a de cerâmica. A cirurgia na época durou cerca de uma hora e meia.

Continua após a publicidade