Luciano Szafir recebe alta após ser operado em São Paulo

Luciano Szafir, de 53 anos, recebeu alta nesta sexta-feira, 4, após ser operado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, para tratar de uma artrose avançada no lado direito do quadril. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa do ator.

“Teve alta. Já está indo para casa”, disse a equipe. Szafir fez a cirurgia de artroplastia total na quarta-feira, 2.

A artrose, segundo seu ortopedista, Marcelo Godoi Cavalheiro, causa muita dor e limitação na região que atinge. “Na cirurgia, retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese”, disse em nota.

Beth Szafir, mãe do artista, publicou uma foto no Instagram durante visita ao filho no hospital. No post, ela celebrou a cirurgia “bem-sucedida” e recebeu apoio de seguidores nos comentários.

“Amém”, disse um. “Estimo melhoras para você”, falou outro. “Desejo rápida recuperação”, acrescentou mais um.

Szafir vai realizar o mesmo procedimento no lado esquerdo do quadril no dia 30 de novembro.

Entenda o caso

O ex-modelo foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total do quadril para recuperar a articulação na região. Ele sofre de artrose, doença degenerativa que afeta as cartilagens – tecidos que protegem as articulações e sem os quais a pessoa sente extrema dor ao se movimentar.

No procedimento do ator, foi colocada uma prótese de porcelana, fixada aos dois ossos (bacia e do fêmur), para substituir a articulação original do lado direito do quadril.

Segundo Rodrigo Guimarāes, médico ortopedista membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, a artroplastia total é indicada para reconstruir qualquer tipo de articulação do corpo – no entanto, as de quadril e joelho são as mais frequentes.

“Quando um paciente tem uma doença que gera desgaste da articulação, como artrose ou osteonecrose, essa engrenagem fica gasta e para de funcionar”, diz Guimarães.