Luciano Szafir relembra separação de Xuxa: ‘Ela ficou ofendida com algo que falei em uma entrevista’

Luciano Szafir falou sobre a separação de Xuxa Meneghel, com quem tem uma filha, a modelo Sasha Meneghel, no terceiro episódio de Xuxa, O Documentário, do Globoplay. O ator relembrou que rolou uma química no mesmo instante em que os dois se conheceram, durante um ensaio fotográfico para uma revista.

“O flerte já começou ali. Eu nervoso, mas começou e ela já tinha mais experiência. Nunca tinha fotografado na minha vida. Acabou as fotos com a cena do beijo e falaram: ‘Gente, deu! Balde d’água ou sai todo mundo do estúdio’. E a gente ficou lá um tempinho”, relembrou.

Em seguida, Szafir comentou sobre o fim do relacionamento com Xuxa, que aconteceu ainda durante a gravidez da apresentadora. “Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo que falei em uma entrevista, e ficou na cabeça dela... E nós nos separamos”, disse.

O ator destacou que pela experiência de vida da eterna Rainha dos Baixinhos, que ninguém tinha, não havia como o relacionamento dos dois dar certo na época.

“A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato - a gente falava no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico. Nós só falamos quando ela me ligou e falou: ‘Estou indo para a maternidade. Voa’. E foi aí que eu fui. Eu assisti ao parto”, contou.

Sonho de ser mãe

Xuxa Meneghel revelou no documentário que sempre sonhou ser mãe, mas que Luciano Szafir só queria filhos depois do casamento. Como ela não queria casar, teve a ideia de ter um filho por meio de inseminação artificial com um doador.

“Fui para Pasadena, em Los Angeles, e fiquei sabendo de tudo como era a inseminação artificial. E ele falou: ‘Como você vai fazer uma inseminação artificial me namorando?’. E eu falei: ‘Ué, você não namoraria uma mulher que tem um filho?’. ‘Sim, mas você vai estar grávida e eu vou estar te namorando?’. ‘Qual é o problema?’”, relembrou.

Eles moravam juntos no Rio de Janeiro, nesta época, mas brigavam constantemente e tiveram algumas separações. Eles, então, decidiram conversar e concluíram que teriam um filho juntos.

“Veio o Luciano e falou: ‘Não faz isso, dá um pai para o seu filho’. ‘Lu, você quer casar e eu não quero’. ‘Tá bom, não precisa casar’. E eu falei: ‘Tá bom, eu vou estar ovulando em 24 horas, quer tentar?’. Foi a primeira tentativa”, relatou Xuxa.

A apresentadora confessou que ela e o ator sempre tiveram relações com camisinha, mas foi a primeira vez que ele tirou o preservativo. “Não queria tirar de jeito nenhum, só casado. Quando você sabe que vai ovular em 24 horas, seria bom ter relações de manhã e à noite, e no outro dia também. E a gente fez, de manhã, à noite e no outro dia. E ele viajou”, contou.

“Nesse meio tempo, a gente deu uma brigada, porque a gente vivia brigando. Fui para São Paulo fazer umas fotos e eu enjoei. Liguei para ele e falei: ‘Eu enjoei no avião’. E ele disse: ‘Estou indo aí com o teste de farmácia’. Não tinha um mês, mas eu enjoei”, emendou Xuxa.

