Luciano Szafir revela pedido inusitado de Madonna: ‘Calcinha e sutiã’; veja detalhes

Luciano Szafir contou que recusou um trabalho com Madonna por conta de um pedido inusitado da cantora de Like a Virgin. A revelação foi feita urante entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. De acordo com o ex-modelo, a artista pop teria pedido para ele posar de calcinha e sutiã.

O ator e ex-modelo Luciano Szafir disse em podcast ter recusado trabalho com Madonna por causa do look inusitado proposto pela estrela. Foto: Grupo LJS Educar/Divulgação

PUBLICIDADE Ainda segundo Szafir, as fotos seriam feitas para uma revista francesa. “Ela queria os papéis invertidos. Eu chegava num bar, com vestido, uma peruca loira, ela de terno e gravata, de charuto, e a história ia se desenrolando. A história era realmente de papéis invertidos de um homem e uma mulher, na maneira hipócrita de ser, o que não é assim hoje em dia. Terminava comigo tirando a roupa e eu estava de calcinha e sutiã”, contou. O pai de Sasha Meneghel justificou sua resposta negativa às fotos dizendo que tinha apenas 20 anos na época e que temeu a repercussão do ensaio. “Fiquei imaginando: ‘todo mundo vai me ver de calcinha e sutiã, cinta liga’. Não fiz”, disse.

A negativa, no entanto, não foi bem recebida pela agência que cuidava de sua carreira. Os sócios teriam ficado chateados com o fato dele ter recusado o trabalho. “A agência ficou p%$# da vida comigo, porque a Madonna estava no auge”, lembrou.