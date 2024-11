Grávida e na UTI, Lucilene Caetano posta desabafo: ‘Medo de morrer e deixar meus filhos’

“Amanheci melhor, graças a Deus! Ainda tenho muita tosse, que me incomoda muito, e a falta de ar me dificulta em coisas simples como andar, falar e mastigar. Mas é um dia de cada vez. Permanecemos na UTI. Já examinaram a bebê hoje e ela segue bem. Os exames mostraram evolução no meu quadro! Eu creio que a cura virá sem sequelas disso tudo!”, escreveu na tarde deste sábado, 2.

Lucilene Caetano também compartilhou algumas fotos recentes e fez uma reflexão: “Percebi que essas eram as últimas fotos antes disso tudo acontecer. Seriam minhas últimas fotos em vida se não tivesse buscado assistência médica devido à gravidade disso tudo. A vida é um sopro”.